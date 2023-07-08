До участі в Азійських іграх 2023 року допустять росіян та білорусів

08 липня 2023, 16:01

російських і білоруських спортсменів допустять до участі в Азійських іграх 2023 року, які відбудуться в китайському Ханчжоу, з метою допомогти їм пройти кваліфікацію на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі. Про це повідомляє інтернет-портал Insidethegames.

Угода стосується 500 спортсменів з росії та білорусі, які будуть допущені до змагань у Ханчжоу, але з обмеженням - вони «не матимуть права на медалі». Також відомо, що спортсмени з цих країн будуть змагатися під нейтральним прапором.

Ця угода стала можливою після рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який заслухав питання про участь росіян і білорусів у міжнародних змаганнях. Однак, їх допуск буде здійснюватися лише як нейтральних атлетів, а також вони повинні відповідати певним критеріям. Спортсменам, які підтримують вторгнення рф в Україну, заборонено брати участь у змаганнях.