Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Спорт
08 липня 2023, 16:01

До участі в Азійських іграх 2023 року допустять росіян та білорусів

російських і білоруських спортсменів допустять до участі в Азійських іграх 2023 року, які відбудуться в китайському Ханчжоу, з метою допомогти їм пройти кваліфікацію на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі. Про це повідомляє інтернет-портал Insidethegames.

Угода стосується 500 спортсменів з росії та білорусі, які будуть допущені до змагань у Ханчжоу, але з обмеженням - вони «не матимуть права на медалі». Також відомо, що спортсмени з цих країн будуть змагатися під нейтральним прапором.

Ця угода стала можливою після рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який заслухав питання про участь росіян і білорусів у міжнародних змаганнях. Однак, їх допуск буде здійснюватися лише як нейтральних атлетів, а також вони повинні відповідати певним критеріям. Спортсменам, які підтримують вторгнення рф в Україну, заборонено брати участь у змаганнях.

irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: