Світоліна пройшла до півфіналу Вімблдону

11 липня 2023, 18:52

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№76 у рейтингу WTA) здивувала вболівальників, перемігши в першому чвертьфіналі Вімблдону лідера рейтингу, польку Ігу Свьонтек, з рахунком 7:5, 6:7 (5:7), 6:2. Ця перемога принесла Світоліні другий у її кар'єрі вихід у півфінал Вімблдонського турніру. Варто відзначити, що це була друга зустріч цих тенісисток на корті, але вперше Світоліна вийшла переможницею.

У півфіналі Еліна Світоліна зустрінеться з чеською тенісисткою Маркетою Вондрушовою. У своєму попередньому матчі Світоліна здолала "нейтральну" тенісистку з Білорусі, Вікторію Азаренко, і гідно пробилася до чвертьфіналу Вімблдону.

Варто відзначити, що це не перший раз, коли Світоліна досягає чвертьфіналу Вімблдону. У 2019 році українська тенісистка вперше пройшла до півфіналу цього турніру, продемонструвавши найкращий результат у своїй кар'єрі на турнірах Великого шлему.

Значну перерву від спорту Еліна Світоліна зробила через народження своєї доньки і декретну відпустку. Повернення на корт відбулося у квітні 2023 року, а вона вже продемонструвала вражаючі результати на Вімблдоні.