В Кремінній на Луганщині перебита залізниця - повідомляють окупанти

25 липня 2023, 16:41

В окупованій Кременній сталися нові руйнування внаслідок бойових дій. Як пишуть загарбники в своїх соцмережах: «пошкоджений газопровід середнього тиску, що знаходиться поруч зі залізничним вокзалом, залізнична колія, будівлі залізничного вокзалу.

"Також був здійснений обстріл з району ветеринарної клініки до будівлі лісництва (відстань розліту ~ 3 км). Жертв і постраждалих немає", - зазначили в тимчасовій адміністрації окупантів.

Нагадаємо, раніше було повідомлено про знищення будівлі "пошти лнр" внаслідок обстрілу.

Увага: цивільним не ркуомендується перебувати біля військових об'єктів, знакохитись поряд, чи користуватись ними. Також, слід уникати скупчень техніки, складів та живої сили окупантів.