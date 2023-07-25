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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події / Регіональні
25 липня 2023, 16:41

В Кремінній на Луганщині перебита залізниця - повідомляють окупанти

В окупованій Кременній сталися нові руйнування внаслідок бойових дій. Як пишуть загарбники в своїх соцмережах: «пошкоджений газопровід середнього тиску, що знаходиться поруч зі залізничним вокзалом, залізнична колія, будівлі залізничного вокзалу.

"Також був здійснений обстріл з району ветеринарної клініки до будівлі лісництва (відстань розліту ~ 3 км). Жертв і постраждалих немає", - зазначили в тимчасовій адміністрації окупантів.

Нагадаємо, раніше було повідомлено про знищення будівлі "пошти лнр" внаслідок обстрілу.

Увага: цивільним не ркуомендується перебувати біля військових об'єктів, знакохитись поряд, чи користуватись ними. Також, слід уникати скупчень техніки, складів та живої сили окупантів.

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