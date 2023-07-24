Татарстан: Алабуга – виробництво смерті руками дітей-студентів

25 липня 2023, 14:33

Татарстан, коледж "Алабуга Політех». Тут студенти відіграють ключову роль у виробництві дронів-камікадзе. Часто - це неповнолітні особи, які приїхали до розрекламованого коледжу за знаннями в галузі нових технологій та кар'єрним зростанням.

Ми розповімо про те, як студентів змушують збирати іранські дрони "Шахед".

Попередня історія: 5 квітня 2021 року глава Татарстану Рустам Мінніханов відкриває коледж "Алабуга Політех". Цей коледж потрібен для того, щоб "виховувати Ілонів Масков" - талановитих інженерів, які будуть працювати на високотехнологічному виробництві.

Зараз в політехі навчається приблизно 1000 осіб. Кілька сотень з них вже залучені до збирання "Шахедів", які поставляються з Ірану. Перш за все, за даними джерела, мова йде про хлопців від п'ятнадцяти до сімнадцяти років, які вступили до коледжу після дев'ятого класу школи. Спочатку вибір на користь неповнолітніх студентів був здійснений через те, що повнолітні, як правило, - студенти останнього курсу коледжу. Вони вже були задіяні в інших проектах, займалися іншими важливими речами, і небуло сенсу їх залучати. Зараз це вже не так. На проект зі збирання "Шахедів" зараз перекидуються всі можливі сили. Деякі виробництва припиняють, а деякі зовсім ліквідують.

"Буквально позавчора сто п'ятдесят нових студентів, з другого та третього курсів. Коли їх навчати? З проектів інших підрозділів, всіх перевели до нас на проект, тому що зараз на нього йдуть всі сили, всі гроші", - скаржиться Алена, студентка "Алабуги Політех", яка працює на проекті зі збирання "Шахедів".

Студенти розповідають, що іноді їм доводиться працювати кілька днів без сну та "практично без їжі". На запитання, чому студенти не бунтують проти такого ставлення до себе, один із них відповідає: "Всі бояться. Мені взагалі неможна цього говорити. Керівництво дуже сильно нас залякує з цього приводу".

"Ніхто нічого не каже і не скаже", - стверджує один із студентів. - "Я впевнений, я зараз також досить ризикую, тому що у нас скрізь і камери, і прослуховування, і чого тільки немає. Але в принципі, мені насправді не страшно, тому що я розумію, що тут твориться повна жорстокість. Мені дуже сильно жаль людей, які так хочуть сюди потрапити. Приїжджають і дуже розчаровуються".