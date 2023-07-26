27 липня 2023, 15:58

27 липня 2023 року стало відомо, що Ольгу Харлан, лідера збірної України з фехтування, дискваліфікували з чемпіонату світу в Мілані. Причиною дискваліфікації стала відмова спортсменки потиснути руку «нейтральній» росіянці Анні Смірновій.

У першій сутичці плей-офф Харлан перемогла Смірнову з рахунком 15:7 і запропонувала привітатися "стукнутися" зброєю. Проте, росіянка подала протест через відсутність "прояву поваги" і перебувала на доріжці понад 50 хвилин, очікуючи рішення суддів щодо дискваліфікації української фехтувальниці. Незважаючи на спроби оскаржити рішення організаторів, Харлан не змогла відвернути дискваліфікацію.

Пізніше, у сутичці проти Йоани Ілієвої з Болгарії, фехтувальниці не вийшли на доріжку, і у лайвтабло було зазначено, що до наступного раунду проходить болгарська атлетка. Протокол змагань вказав "виключено" навпроти імені Ольги Харлан.

Зазначимо, що Харлан змогла взяти участь у індивідуальному турнірі з фехтування на шаблях на наступний день, після того, як Міністерство молоді та спорту дозволило українським спортсменам змагатися разом з росіянами та білорусами під нейтральним прапором.

Варто зазначити, що відмова привітання української фехтувальниці, згідно правил Міжнародної федерації фехтування, карається чорною карткою, що веде до дискваліфікації на 60 днів. Це може призвести до пропуску Харлан командного турніру з фехтування, де "нейтральні" представники з росії та білорусі відсутні.