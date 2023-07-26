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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Спорт
27 липня 2023, 14:32

Показали дизайн факела Олімпійських ігор в Парижі 2024

Організатори Олімпійських ігор в Парижі представили громадськості дизайн олімпійського факела, який буде використовуватися під час змагань. Створення цього важливого атрибуту було доручено відомому французькому художнику Матьє Леаннеру.

За словами Матьє, він бажав підкреслити значення девізу Олімпійських ігор - "Швидше, вище, сильніше". Тому він об'єднав три основні теми у своєму дизайні: рівність, вода і миролюбність.

Організатори вже підтвердили, що олімпійський вогонь розпочне свій шлях у Парижі 26 липня 2024 року, і оригінальний олімпійський факел стане символом цієї важливої події.

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