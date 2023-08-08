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Суспільство / Події / Регіональні
09 серпня 2023, 16:01

В Рубіжному більше немає автовокзалу. Повідомляють про «приліт». Фото

В соцмережах повідомляється про "вибухову подію", яка трапилась в будівлі автовокзалу в тимчасово окупованому Рубіжному. Де, за повідомленнями місцевих, часто бачили скупчення ворожої техніки та особового складу віськ рф.

Зазначається, що вибух прогримів учора, 8 серпня, близько 22:00.

На фото, яке з'явилось у мережі, видно,що будівля зруйнована вщент.

Нагадаємо: Цивільним не рекомендується перебувати біля військових об'єктів, знакохитись поряд, чи користуватись ними. Також слід уникати скупчень ворожої техніки та особового складу російських зброєних формувань.

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