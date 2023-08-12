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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
12 серпня 2023, 16:51

Греція приєдналася до декларації G7 щодо безпекових гарантій України

Греція долучилася до Спільної декларації G7, що надає підтримку Україні та стала 14-ю країною, яка приєдналася до цього акту підтримки забезпечення безпеки для України. Президент України Володимир Зеленський повідомив про це в своєму заявленні.

"Вдячний Греції за приєднання до декларації G7 щодо підтримки України. Греція стала 14-ю країною, яка підтримала гарантії безпеки для України. Дякую Премʼєр-міністру Кіріакосу Міцотакісу за відданість українсько-грецькому партнерству. Працюємо разом на шляху України до НАТО.", - зазначив Зеленський у своєму повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли про переговори України і Греції щодо гарантій безпеки.

Джерело: "Офіс Президента"
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