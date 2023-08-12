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Суспільна думка
Політика / Суспільство
13 серпня 2023, 20:50

Шольц ще думає щодо постачання ракет Taurus, але це не є «нерешучість»

За інформацією, що надійшла від джерела Tagesschau, наразі канцлер Німеччини Олаф Шольц ще не прийняв остаточного рішення щодо трансферу німецьких крилатих ракет Taurus до України.

"Як і раніше, ми намагаємося підійти до цього питання з великою відповідальністю, враховуючи всі аспекти та можливі наслідки. Наша мета - зробити обдуманий та розсудливий крок", - поділився Шольц своїми думками у виступі в неділю.

При цьому він підкреслив, що це стосується також питання поставок ракети Taurus. З цього приводу, канцлер підтвердив інформацію про можливість обмеження дальності польоту цих ракет, але зазначив, що він не хоче поспішати з цією ініціативою.

Шольц відкинув звинувачення в недостатній рішучості та наголосив на тому, що важливо підходити до таких питань з усією серйозністю та аналізувати можливі наслідки перед кожним кроком.

За його словами, більшість громадян вважають правильним, що не на кожну вимогу про постачання відразу дається відповідь "так".

Слід відзначити, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив переконаність, що передача крилатих ракет Taurus до України не призведе до збільшення напруги та ескалації конфлікту.

Джерело: "Tagesschau"
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