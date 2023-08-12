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Суспільна думка
Політика / Події
13 серпня 2023, 21:31

На росії збрехали про «успішний огляд» судна, що прямував в Ізмаїл - ЗМІ

Міністерство оборони російської федерації стало об'єктом критики після того, як в неділю вранці висловило заяву про те, що провело успішний огляд суховантажного судна під назвою «Сукра Окан», яке прямувало до українського порту Ізмаїл під прапором Палау.

Згідно з повідомленням, оприлюдненим міжнародною спільнотою InformNapalm у їх Телеграм-каналі, інформація надійшла від моряків одного з суден, які слідкували за ситуацією з далекої відстані.

Зазначається, що сторонній контроль виявив, як міністерство оборони росії надало хибну інформацію про успішний огляд судна. За словами моряків, судно «Сукра Окан» відповіло на попередження російських військових, просто тимчасово змінивши курс у напрямку територіальних вод Туреччини, але не припинивши руху.

У повідомленні інформаційної спільноти зазначено, що ніякого гелікоптера не було видно, і не було здійснено попереджувальних пострілів. Попри загрози з боку російських військових у радіоефірі, огляд судна не був проведений відповідно до заяви міністерства оборони рф.

Нагадаємо, 13 серпня вранці міністерство оборони росії повідомило, що російські військові застосували попереджувальний вогонь по судну «Сукра Окан», яке прямувало до українського порту Ізмаїл під прапором Палау.

Джерело: "InformNapalm"
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