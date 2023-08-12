Росія відкрила вогонь в Чорному морі для зупинки іноземного судна

13 серпня 2023, 16:31

В міністерстві оборони росії повідомили про припинення руху іноземного судна у Чорному морі, яке планувало вирушити до порту Ізмаїл в Одеській області. Згідно з офіційним зверненням російського відомства, - це сталося 13 серпня.

Зазначено, що близько 6:40 в південно-західній частині Чорного моря було виявлено вантажне судно з назвою "Сукра Окан" під прапором Палау, яке рухалося до українського порту. За повідомленнями, корабель ігнорував запити на зупинку для огляду з метою перевірки вантажу.

"З метою примусової зупинки судна, з борту російського бойового корабля було відкрито попереджувальний вогонь із використанням автоматичної стрілецької зброї", - повідомили у міністерстві оборони рф.

Представники російської сторони стверджують, що для проведення "огляду" вантажного судна залучили вертоліт Ка-29 з патрульного корабля "василий быков", на борту якого перебувала група військових. Ця група висадилася на іноземне судно для перевірки його вмісту.

"Після завершення оглядової місії на судні "Сукра Окан", корабель продовжив свій рух у напрямку порту Ізмаїл", - зазначено у повідомленні міністерства оборони рф.

Нагадаємо, росія позбавилася статусу учасника зернової угоди, що дозволяла безпечний експорт зерна з українських портів по акваторії Чорного моря. Нині, в умовах війни, - російські війська продовжують атакувати південні регіони України та наносити шкоду портовій інфраструктурі.

Крім того, стало відомо, що російська сторона загрожує знищити судна, що мають намір вирушити в українські порти.

В свою чергу, – Міністерство оборони України зазначило, що всі судна, які спрямовуються до портів російської федерації або на тимчасово окуповані території, будуть розглядатися як потенційні перевізники військового вантажу.