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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
14 серпня 2023, 15:50

Заплановано візити Міністра оборони Китаю на росію та Білорусь

На цьому тижні Міністр оборони Китаю, Лі Шанфу, планує здійснити візити на росію та Білорусі. Про це було повідомлено у понеділок, 14 серпня, офіційним представником Міністерства оборони Китаю.

Згідно з інформацією, Лі Шанфу вирушає у візит за запрошенням міністра оборони російської федерації, сергія шойгу, а також міністра оборони Білорусі, віктора хреніна.

Однією з ключових подій у рамках цього туру буде участь Міністра оборони Китаю на московській конференції з міжнародної безпеки, де він планує виголосити промову та провести зустрічі з провідними представниками оборонних відомств росії та інших країн.

Додатково, протягом періоду з 14 по 19 серпня, Лі Шанфу також відвідає Білорусь, де він запланував зустрітися з вищими посадовими особами країни та керівниками місцевої армії. Черговий етап його візиту передбачає відвідування місцевих військових частин.

Зазначимо, що деякі представники Франції висловили думку про можливу військову підтримку Китаєм росії у війні з Україною. Про це висловив свою думку також радник президента Франції з питань зовнішньої політики, Еммануель Бонн.

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