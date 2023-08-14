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Суспільна думка
Політика
14 серпня 2023, 16:36

Зареєстровано постанову про звільнення члена ЦВК, який знаходиться за межами України

14 серпня на офіційному веб-порталі парламенту була опублікована інформація про зареєстровану постанову щодо звільнення Юрія Буглака, який виступав у якості члена Центральної виборчої комісії.

Протягом періоду воєнних дій він управляв своєю діяльністю віддалено з міста Маямі, одночасно одержуючи зарплату з державного бюджету.

Ініціаторами постанови є народні депутати, які представляють партію до складу якої також входить сам Юрій Буглак. В заяві депутатів вказано, що оприлюднена журналістами, проекту "Радіо Свобода" "Схеми", інформація могла б стати підставою для прийняття відповідного кадрового рішення.

Депутати закликають всіх посадових осіб, які отримують виплати з бюджету України, - бути присутніми на своєму робочому місці, особливо в контексті важливого періоду війни, в якому нині перебуває країна.

Зазначимо, що розслідування журналістів "Схем" розкрило, що перед повномасштабним вторгненням фігурант постанови, Юрій Буглак, залишив Україну та перебував за кордоном.

Протягом періоду перебування за кордоном, він продовжував обіймати посаду в ЦВК та отримував виплати з державного бюджету, зберігаючи своє робоче місце. У 2022 році він одержав зарплату, матеріальну допомогу та інші виплати на загальну суму 1,5 млн гривень.

У березні 2023 року Центральна виборча комісія вперше після початку воєнних подій перейшла на офлайн формат роботи. Юрій Буглак взяв декретну відпустку зі збереженням посади, що надало йому можливість залишитися за кордоном.

Джерело: "Радіо Свобода"
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