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Суспільна думка
Політика
15 серпня 2023, 20:31

В НАТО зробили «дивну» заяву щодо територій України та вступу в Альянс

В мережі шириться новина, що Україна має можливість приєднатися до НАТО, але це може вимагати поступок щодо територіальних питань. Таку думку висловив головний помічник генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен у коментарі для норвезького видання Verdens Gang.

"У цьому контексті рішення може бути в тому, що Україна може відмовитися від певних територій як компроміс за членство в НАТО… Потрібно обговорити, як саме це можна здійснити", – зазначив Єнссен.

При цьому він нагадав про слова генсека НАТО Єнса Столтенберга, який акцентував на тому, що Україна повинна вирішувати, коли та за яких умов вести перемовини.

Щодо питання, чи підтримує НАТО ідею, що Україна має робити конкретні кроки, включаючи поступки територіями, для досягнення миру з росією та отримання членства в Альянсі, Єнссен відповів, що вже йде обговорення можливих сценаріїв майбутнього після війни, і питання про можливу поступку територією підійматися іншими учасниками.

"Я не стверджую, що це єдиний варіант. Але це може бути однією з можливих альтернатив", – додав він.

Варто зазначити, що офіційно НАТО ставить дві ключові умови для можливого вступу України до Альянсу: перша передбачає модернізацію системи безпеки, а друга – безпосереднє завершення війни з росією.

Такі заяви виглядають, як чергова маніпуляція, або «вкид» для моніторінгу суспільної думки та реакції, яка не забарилась та змусила реагувати провладних представників.

Джерело: "Verdens Gang"
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