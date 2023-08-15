Посадовець НАТО, який допустив членство України в обмін на території, – вибачився

16 серпня 2023, 17:56

Стіан Єнссен, керівник апарату генерального секретаря НАТО, відзначив, що його вчорашні слова щодо можливого сценарію членства України в Альянсі в обмін на територіальні поступки росії – є помилковими. Він уточнив свою позицію в коментарі норвезькому порталу VG.

У своєму коментарі Єнссен зазначив, що його висловлювання були частиною більш широкої дискусії про можливі сценарії майбутнього для України. Він визнав, що не варто було висловлювати це у такому форматі. "Це була помилка", – зазначив посадовець НАТО.

Стіан Єнссен також підкреслив, що вчорашні заяви потребують уточнення після того, як вони викликали значний резонанс у ЗМІ. Він наголосив на важливості контролю над територією та впливом на вирішення військових питань при можливих переговорах.

"Питання контролю над територією та ситуації на полі бою грають ключову роль у визначенні можливих результатів конфлікту", – відзначив Єнссен.

Водночас посадовець НАТО наголосив на підтримці України та її потреб у цей непростий період. Він також вказав на необхідність надання гарантій безпеки Києву для запобігання повторенню агресії росії, подібної тим, що відбулися у 2014 та 2022 роках.

Стіан Єнссен підкреслив, що тільки Україна має визначити умови, за яких вона готова до переговорів з росією і про які питання вони будуть.