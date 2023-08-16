До декларації G7 про «Гарантії безпеки» Україні приєдналася Болгарія

17 серпня 2023, 13:45

Важлива новина надійшла з Болгарії - уряд цієї країни прийняв рішення щодо приєднання Болгарії до декларації країн "Групи семи" щодо надання довгострокових безпекових зобов'язань Україні. Ця ініціатива була оголошена на засіданні 16 серпня, згідно з інформацією від агентства BTA.

Представники Болгарії наголошують на важливості політичної та практичної підтримки України. Такий крок Болгарії слугує не лише протидії російській агресії, а й підтримці свободи, безпеки та суверенітету європейських держав. Згідно з оголошеною політикою, Болгарія приєднується до Спільної декларації країн G7 на підтримку України. Про це заявила Рада міністрів Болгарії.

Нагадаємо, що на саміті НАТО у Вільнюсі країни "Групи семи" погодили рамковий документ, що передбачає надання гарантій безпеки для України. Ця декларація спрямована на подальше підписання двосторонніх договорів з Україною. Болгарія приєднується до цієї ініціативи разом із 15 іншими країнами, що вже долучилися до декларації.