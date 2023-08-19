Новопризначений посол від Франції прибув до України

20 серпня 2023, 13:19

Франція призначила нового посла в Україні — Гаеля Вейсьєра, який оголосив про початок виконання своєї місії.

"Я розпочинаю виконання обов'язків посла в Україні. Ця місія для мене надзвичайно важлива, особливо в умовах активного протистояння російській агресії, що викликає повагу до України та несе за собою велику відповідальність", - зазначив Гаель Вейсьєр.

Гаель Вейсьєр прийняв «естафету» від колишнього посла Франції в Україні Етьєна де Понсена, який висловив впевненість в успіху його роботи впродовж наступної каденції.

"Гаель Вейсьєр, щиро бажаю успіху у виконанні твоєї шляхетної, захоплюючої та вкрай важливої місії на чолі Посольства Франції в Україні. Естафетну паличку солідарності та дружби Франції й України передано, і відтепер вона перебуває у твоїх надійних руках", - написав Етьєн де Понсен.

Варто нагадати, що недавно президент України Володимир Зеленський прийняв нових послів Німеччини, Швеції, Індонезії, Колумбії, Чилі та Перу, які представили свої вірчі грамоти.