Зеленський за першою леді прибув до Нідерландів

20 серпня 2023, 16:04

Президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прибув до Нідерландів, про що було повідомлено в офіційному Telegram-каналі глави держави.

"В супроводі першої леді та делегації ми прибули до Нідерландів. Плануємо провести конструктивні переговори з паном прем'єр-міністром Марком Рютте", - відзначено у повідомленні президента.

Володимир Зеленський підкреслив, що однією з ключових тем візиту буде обговорення можливості постачання винищувачів F-16 для України.

Крім цього, сторони планують провести дискусії на глобальному рівні щодо ряду питань, включаючи «Формулу миру» та відповідальність росії — країни, яка була звинувачена у підтримці терористичних дій.

Важливо відзначити, що Сполучені Штати Америки затвердили передачу винищувачів F-16 до України, наданих Данією та Нідерландами. Постачання цих літаків може розпочатися після того, як українські пілоти успішно освоять цю техніку.

🌎 Together with the First Lady and the team, we arrived in the Netherlands. As always, we will have substantive talks with Prime Minister Mark Rutte. The main issue is F-16 for Ukraine to protect our people from Russian terror. We are getting stronger. The agenda also includes the Global Peace Summit, the #PeaceFormula, and bringing the terrorist state to justice.