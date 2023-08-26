Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Економіка / Події
26 серпня 2023, 17:39

Перша партія артилерійських пострілів 122 мм доставлена в Україну

Українська Бронетехніка повідомила про успішне постачання перших партій 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів з повним зарядом в Україну. Ці постріли виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи. Про це компанія повідомила у своєму офіційному акаунті на Facebook.

Важливість цих артилерійських пострілів полягає в їхній універсальності. Вони призначені для використання з артилерійськими системами Д-30 та 2С1 Гвоздика. Снаряди 122 мм мають осколково-фугасний ефект, що робить їх ефективними для ураження ворожих позицій, ліній оборони та бронетехніки. За словами представників компанії, наявність цих пострілів в арсеналі артилеристів є важливою запорукою успішного контрнаступу.

Важливим аспектом є те, що Українська Бронетехніка відновила коопераційні зв'язки з виробниками компонентів з кількох країн Європи. Це дозволяє компанії продовжити постачання артилерійських пострілів для захисників України. Раніше компанія вже спільно з двома країнами НАТО налагодила виробництво мінометних мін калібру 120 мм.

Джерело: "Українська бронетехніка"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: