Перша партія артилерійських пострілів 122 мм доставлена в Україну

26 серпня 2023, 17:39

Українська Бронетехніка повідомила про успішне постачання перших партій 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів з повним зарядом в Україну. Ці постріли виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи. Про це компанія повідомила у своєму офіційному акаунті на Facebook.

Важливість цих артилерійських пострілів полягає в їхній універсальності. Вони призначені для використання з артилерійськими системами Д-30 та 2С1 Гвоздика. Снаряди 122 мм мають осколково-фугасний ефект, що робить їх ефективними для ураження ворожих позицій, ліній оборони та бронетехніки. За словами представників компанії, наявність цих пострілів в арсеналі артилеристів є важливою запорукою успішного контрнаступу.

Важливим аспектом є те, що Українська Бронетехніка відновила коопераційні зв'язки з виробниками компонентів з кількох країн Європи. Це дозволяє компанії продовжити постачання артилерійських пострілів для захисників України. Раніше компанія вже спільно з двома країнами НАТО налагодила виробництво мінометних мін калібру 120 мм.