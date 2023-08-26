Окупанти вже вкрали майже 4 млн тонн зерна з України – ЦНС

26 серпня 2023, 13:19

За офіційною інформацією від Центру національного спротиву (ЦНС), на тимчасово окупованих територіях, не включаючи Крим, було викрадено значну кількість українського зерна, а саме 3,7 мільйона тонн.

В рамках звіту ЦНС наголошується, що з цієї загальної кількості викраденого зерна – 1,4 мільйона тонн припадає на Запорізьку область. Все це зерно грабується росіянами у фермерів. Останні, через обставини, що не допускають їм реалізувати продукцію за справедливими ринковими цінами, змушені здавати його за значно меншими фіксованими цінами, які в декілька разів нижчими від реальних.

Подальший сценарій відбувається таким чином: зерно, яке було вкрадене в фермерів, перепродається іншим структурам, які мають певні зв'язки з окупантами, а далі відбувається реалізація награбованого на російській території або через російські канали збуту.

«Центр національного спротиву наголошує, що кожен дотичний до крадіжки зерна буде нести відповідальність згідно з чинним законодавством України», – йдеться у повідомленні.

Важливо також згадати, що 23 серпня, під час нічного обстрілу, – російські війська атакували південну частину Одеської області, що призвело до значного пошкодження зерносховищ та знищення агропродукції.

Також повідомлялось, що Угорщина має намір звернутися до Європейського Союзу з проханням продовжити заборону на імпорт українського зерна.