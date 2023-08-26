Друге судно вийшло з порту Одеси після зупинки «Зернової угоди»

26 серпня 2023, 16:41

Сьогодні, 26 серпня, другий корабель після припинення зернової угоди покинув одеський порт. Балкер PRIMUS у порту знаходився весь час з початку повномасштабного вторгнення росії.

Про це розповів керівник проєкту "Інституту Чорноморських Стратегічних досліджень" Андрій Клименко у своєму Facebook.

У суботу, 26 серпня, балкер PRIMUS покинув порт Одеси. Це вже другий корабель, що вирушив з України після тимчасового припинення зернової угоди. Це судно прибуло до Одеси 20 лютого 2022 року, що означає до початку повномасштабної військової агресії рф.

Зазначено, що судно направляється в порт Варна у Болгарії, а його прибуття туди очікується 27 серпня.

Варто згадати, що 17 липня росія вийшла з «Зернової угоди», яка передбачала, що окупанти не будуть перешкоджати експорту українського зерна, та почали загрожувати всім цивільним судам, як потенційним військовим цілям. Після цього були випадки обстрілу українських портів і зерносховищ з боку окупантів.

До речі, перший корабель, який скористався тимчасовим коридором, – вийшов 16 серпня.