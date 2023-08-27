Експорт зерна Україною збільшився в порівнянні з минулим роком

28 серпня 2023, 13:47

Україна в цьому поточному маркетинговому році, який розпочався 1 липня, показує оптимістичні результати в експорті зернових та зернобобових культур.

Відповідно до даних, оприлюднених Міністерством аграрної політики та продовольства у понеділок, 28 серпня, – вже було експортовано 4,157 млн тонн цих продуктів, що перевищує показники за аналогічний період минулого року.

Детальніше по показниках:

1,773 млн тонн становить пшениця;

460 тисяч тонн – ячмінь;

0,6 тисячі тонн – жито;

1,916 млн тонн — кукурудза.

В порівнянні з попереднім маркетинговим роком, станом на 31 серпня 2022 року, Україна вивезла за кордон 3,964 млн тонн зернових та зернобобових культур, серед яких було 1,139 млн тонн пшениці, 310 тисяч тонн ячменю, 0,5 тисячі тонн жита та 2,498 млн тонн кукурудзи.

Зазначимо, що з початку цього місяця, Україна успішно експортувала 1,884 млн тонн зернових та зернобобових культур, включаючи 952 тисячі тонн пшениці, 165 тисяч тонн ячменю та 763 тисячі тонн кукурудзи (у загальній сумі - 1,331 млн тонн). Слід відзначити, що цьогоріч, з початку серпня, жито ще не вивозилося за кордон.

Крім цього, з початку поточного року 2023/2024, Україна також експортувала 20,8 тисяч тонн борошна.