США оголосили про новий пакет військової допомоги на 250 млн доларів

29 серпня 2023, 21:24

Сполучені Штати знову оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 250 мільйонів доларів. До нього увійдуть ракети AIM-9M для протиповітряної оборони, Javelin та багато інших протитанкових систем. Перелік озброєння та рішення про його надання опублікували на сайті уряду США.

До нового пакету увійшли:

ракети AIM-9M для ППО;

боєприпаси для артилерійських ракетних систем;

155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

обладнання для розмінування;

Javelin та інші протитанкові системи та ракети;

понад 3 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї;

машини швидкої допомоги;

підривні боєприпаси для ліквідації перешкод;

запчастини, послуги, навчання та транспортування.

Нагадаємо, що 14 серпня США оголосили про пакет допомоги на 200 мільйонів доларів. До нього входили боєприпаси для систем ЗРК Patriot та HIMARS, ракети TOW та протитанкові комплекси Javelin.

США залишаються найбільшим фінансовим та військовим донором України. За підрахунками The Washington Post, загальна сума допомоги від початку повномасштабного вторгнення становить понад 66 мільярдів доларів.