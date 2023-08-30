Україна отримає $232 млн на екстрений ремонт житла від Світового банку

31 серпня 2023, 14:25

Світовий банк виділив Україні 232 млн доларів допомоги для термінового відновлення житла, яке постраждало внаслідок російського вторгнення. Цю інформацію можна знайти в офіційному пресрелізі банку.

Зазначається, що цей перший пакет допомоги надходить в рамках проєкту під назвою "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE). Він передбачає компенсацію для більш ніж 100 тисяч українських родин, які постраждали від війни.

"Проєкт дозволить власникам будинків здійснити невеликий ремонт, такий як заміна пошкоджених вікон чи ремонт даху. Ці кошти також будуть надаватись власникам квартир у багатоквартирних будинках, які зазнали помірних пошкоджень і не потребують капітального відновлення", - йдеться у повідомленні.

За розрахунками Світового банку, житловий сектор України зазнав прямого збитку понад 50 млрд доларів через військовий конфлікт. Проєкт HOPE має на меті допомогти відновити приблизно дві третини пошкодженого житла, яке є придатним для ремонту.

Гроші планується використовувати для компенсації ремонту (наприклад, заміни вікон або ремонту даху), який потрібно здійснити для пошкодженого житла. Це стосується близько 98 000 окремих будинків та 8000 квартир у 160 багатоквартирних будинках у п'яти регіонах .

Пізніше передбачається додаткове фінансування до 800 млн доларів від Світового банку та партнерів, у тому числі у формі кредитних гарантій та грантів.