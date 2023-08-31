США передадуть Україні ракети AMRAAM

01 вересня 2023, 21:20

Міністерство оборони США уклало угоду з компанією Raytheon Missiles and Defense на закупівлю ракет середньої дальності класу "повітря-повітря" для України. Згідно з інформацією Пентагону, розмір контракту становить 192 мільйони доларів.

Зазначено, що ця угода передбачає постачання Україні бойової зброї AMRAAM з різних джерел, а виробництво проводитиметься в Тусоні, штат Аризона. Завершення робіт заплановане до 29 листопада 2024 року.

Кошти для цього контракту виділені з фонду Ініціативи сприяння безпеці в Україні.

Ракети AMRAAM є американськими керованими ракетами з активною радіолокаційною головкою самонаведення, які можна використовувати в різних погодних умовах та мають максимальну дальність пуску від 50 до 180 кілометрів.

Раніше повідомлялося, що США замовили різні модифікації ракет AMRAAM для 15 країн, включаючи Україну. Ці ракети відомі своєю високою ефективністю завдяки здатності до керованого наведення протягом всього польоту.

Зазначимо, що 29 серпня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 250 мільйонів доларів, який включає ракети AIM-9M для ППО, протитанкові системи Javelin та інше.