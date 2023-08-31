Польща та країни Балтії готові відрізати Білорусь від Європи

01 вересня 2023, 21:30

Польща, разом з країнами Балтії, висловлює готовність прийняти конкретні заходи у разі серйозних інцидентів на своїх кордонах. У випадку провокацій з боку Білорусі, Польща закриє всі пункти перетину кордону між Білоруссю та Європою.

Міністр внутрішніх справ Польщі, Маріуш Камінський, наголосив на цьому, в коментарі виданню Wprost. Він зазначив: "Ми дали дуже чіткий сигнал Мінську. Будь-яка провокація на польському, латвійському чи литовському кордоні з Білоруссю матиме далекосяжні наслідки для режиму. Сигнал був жорстким, однозначним."

Камінський також відзначив рішення, прийняте на спільній зустрічі глав зовнішньополітичних відомств Польщі, Латвії, Литви та Естонії, щодо можливого повного закриття кордону з Білоруссю у випадку виникнення "критичного інциденту."

Він заявив: "Якщо буде провокація, якщо буде критичний інцидент, негайно будуть закриті всі пункти перетину кордону Білорусі з Європою, з ЄС. Ті, які поки що функціонують: автомобільні, залізничні, пасажирські, вантажні. Всі. Ми повністю відріжемо Білорусь від Європи."