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Суспільна думка
Політика / Події
01 вересня 2023, 14:29

На росії путін наважився зустрітись з Ердоганом, названа дата

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та російський путін проведуть переговори у Сочі 4 вересня. Про це було оголошено речником кремля дмитром пєсковим на брифінгу 1 вересня.

"Справді, переговори відбудуться у понеділок, вони пройдуть у Сочі, це буде середина дня", – підтвердив він у відповідь на запитання журналістів.

Важливо відзначити, що ця зустріч стане першою між Ердоганом і путіним після того, як росія вийшла із зернової угоди. Попереднє особисте спілкування відбулося 13 жовтня 2022 року в Астані, і рік тому Ердоган відвідав Сочі для зустрічі з путіним 5 серпня.

Нагадаємо, що 2 серпня Ердоган та путін провели телефонні переговори, після чого було анонсовано візит президента рф до Анкари, який не відбувся. У кінці липня ЗМІ повідомляли, що путін ігнорує спроби Ердогана відновити зернову угоду.

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