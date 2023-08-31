01 вересня 2023, 16:03

За словами гендиректора роскосмосу, Юрія Борисова, росія, можливо, розгорнула на бойове чергування стратегічний ракетний комплекс «Сармат». Він зробив це оголошення під час відкритого уроку, проведеного в рамках просвітницького марафону, організованого російським товариством «знання». Борисов надав цю інформацію в п'ятницю, 1 вересня, як передає інформагенція на росії тасс.

Він сказав: "Поставлено на бойове чергування стратегічний комплекс Сармат". Проте, він не надав жодних подробиць щодо цього.

За інформацією агентства, – під час презентації роскосмосу на заході було заявлено, що комплекс Сармат має бути поставлений на бойове чергування лише у 2024 році.

Важливо відзначити, що президент рф путін вперше представив світові ракету Сармат ще в березні 2018 року. Проте після цього з'явилися повідомлення в ЗМІ про провальні запуски цієї ракети.

Ракета Сармат була розроблена для заміни радянських міжконтинентальних балістичних ракет Р-36М2 Воєвода. Робота над нею тривала з 2009 року у Державному ракетному центрі імені Макєєва. Російські чиновники стверджують, що Сармат (аналоговнєтна) здатна подолати всі наявні та майбутні системи протиповітряної та протиракетної оборони.