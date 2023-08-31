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Суспільна думка
Політика / Суспільство / Події
01 вересня 2023, 16:03

На росії зробили заяву, що розгорнули комплекс Сармат

За словами гендиректора роскосмосу, Юрія Борисова, росія, можливо, розгорнула на бойове чергування стратегічний ракетний комплекс «Сармат». Він зробив це оголошення під час відкритого уроку, проведеного в рамках просвітницького марафону, організованого російським товариством «знання». Борисов надав цю інформацію в п'ятницю, 1 вересня, як передає інформагенція на росії тасс.

Він сказав: "Поставлено на бойове чергування стратегічний комплекс Сармат". Проте, він не надав жодних подробиць щодо цього.

За інформацією агентства, – під час презентації роскосмосу на заході було заявлено, що комплекс Сармат має бути поставлений на бойове чергування лише у 2024 році.

Важливо відзначити, що президент рф путін вперше представив світові ракету Сармат ще в березні 2018 року. Проте після цього з'явилися повідомлення в ЗМІ про провальні запуски цієї ракети.

Ракета Сармат була розроблена для заміни радянських міжконтинентальних балістичних ракет Р-36М2 Воєвода. Робота над нею тривала з 2009 року у Державному ракетному центрі імені Макєєва. Російські чиновники стверджують, що Сармат (аналоговнєтна) здатна подолати всі наявні та майбутні системи протиповітряної та протиракетної оборони.

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