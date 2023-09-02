В Україну надійдуть системи Slinger проти безпілотників

02 вересня 2023, 14:30

Австралійська оборонно-технологічна компанія Electric Optic Systems (EOS) представила системи Slinger, які здатні вражати безпілотники на відстані до 1500 метрів. Згідно з повідомленням Australian Defence Magazine, ці комплекси планується постачити в Україну.

За словами виконавчого віцепрезидента з оборонних систем EOS, Метта Джонса, "Ця технологія дійсно направляється в Україну. Систему Slinger для повного ураження було придбано США для постачання в Україну." Випробування комплексів проводилися протягом трьох тижнів.

EOS також підписала два контракти з Україною на постачання 110 систем Slinger, які будуть встановлені на бронетранспортери M113, та ще 50 систем, які будуть інтегровані у бронетранспортери Bushmaster.

Система Slinger використовує 30-мм гармату M230FL та 7,62-мм кулемет MAG58. Вона може вести вогонь як поодинокими пострілами, так і в режимах 100 або 200 пострілів на хвилину, з використанням теплового та нічного бачення.

Раніше повідомлялося, що Австралія також посилить Збройні Сили України броньовиками Bushmaster.