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Суспільна думка
Політика / Події
04 вересня 2023, 21:44

Російський диктатор з Ердоганом зустрівся, повертатись до зернової угоди – відмовився

Після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, російський диктатор путін заявив, що росія не планує негайно повертатися до участі в зерновій угоді.

путін висловив певні вимоги, які повинні бути враховані перед поверненням країни до цієї угоди.

Результати переговорів були опубліковані російськими ЗМІ, де путін стверджує, що росія була вимушена вийти з "зернової угоди", а західні країни продовжують заважати виконанням обов'язків у рамках цієї угоди.

Він також висловив обурення тим, що, на його думку, коли росія забезпечувала безпеку для зернового коридору, – інша сторона використовувала гуманітарні коридори для терористичних атак.

Попри це, путін висловив готовність росії до розгляду можливості повернутися до зернової угоди незабаром після виконання всіх вимог, зокрема, після зняття обмежень на експорт російської сільськогосподарської продукції.

Він сказав: "росія повернеться до зернової угоди протягом кількох днів після виконання всіх своїх вимог".

В ЗМІ повідомляють, що вагомих результатів від цієї зустрічі не відбулось, а російський диктатор в черговий раз «поскаржився» на те, що «Захід його обманув».

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