До Верховної Ради подано заяву про звільнення Умєрова з Фонду держмайна

04 вересня 2023, 13:28

Глава Фонду державного майна, Рустем Умєров, заявив про свою відставку, яку він подав до Верховної Ради України. Про це інформує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у своєму офіційному акаунті соціальної мережі Facebook у понеділок, 4 вересня.

Стефанчук висловився так: "До Верховної Ради України надійшла заява від голови Фонду державного майна Рустема Умєрова про його відставку з посади".

Згідно з повідомленням, заяву Умєрова розглядатимуть під час найближчого пленарного засідання Верховної Ради.

Зазначимо, що Рустем Умєров очолить Міністерство оборони на заміну Олексію Резнікову, який також подав свою відставку. Це рішення було підтверджено президентом Володимиром Зеленським.