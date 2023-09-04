Російського актора Олексія Паніна відправили у витверезник – ЗМІ

05 вересня 2023, 17:26

Російський актор Олексій Панін опинився в поліцейському витверезнику в Таллінні, столиці Естонії. Про це повідомляє Bublik Delfi.

Інсайдери передають, що вночі актор зателефонував з проханням "врятувати його", і поліцейські повідомили, що його доставлять у витверезник.

"О 2:45 ночі мене розбудив телефонний дзвінок. Я взяла слухавку і на іншому кінці лінії почула знайомий голос, який просив допомоги. "Врятуй, забери мене", - казав він. Я одразу ж спробувала зрозуміти, що відбувається, на подвір'ї ніч. Другий голос на іншому кінці дроту, судячи з усього, це був поліцейський, повідомив мені, що Олексій знаходиться на Пінні, 4 і запитав, чи можу я забрати його. Я, природно, відмовилася, тому що час третьої години", - зазначило джерело.

Варто відзначити, що інформація естонських журналістів наразі ще не підтверджена. У статті, однак, зазначено, що "комунікаційний відділ Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії підтвердив затримання Олексія Паніна".

Наголошується, що Панін на початку серпня перебував в Естонії, але чи він знаходиться там наразі - залишається невідомим.

Тим часом на росії розпочато кримінальну справу проти актора за публічне виправдання тероризму через його пост в телеграмі, в якому йшлося про вибух на "кримському мосту".