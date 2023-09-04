Олексій Кузнєцов: «Підприємці та влада продовжуватимуть взаємодіяти на благо України»

05 вересня 2023, 17:36

Голова та секретар Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Олексій Кузнєцов та Олексій Малеванець узяли участь в урочистій зустрічі з нагоди Дня підприємця та відзначення 25-річчя створення Українського національного комітету Міжнародної торгової палати, який і став організатором заходу.

«Українські підприємці щоденно роблять свій внесок у розвиток країни: створюють нові робочі місця, надають необхідні нашим громадянам послуги та товари, беруть активну участь у волонтерській діяльності.

Під час своєї професійної діяльності підприємці постійно взаємодіють із представниками органів державної влади різного рівня, місцевого самоврядування. Маємо спільними зусиллями й надалі допомагати нашій країні вистояти в цей важкий для неї час та водночас уже зараз робити Україну ще більш сучасною та прогресивною.

Ця зустріч є одним із тих заходів, який об’єднав навколо себе провідних представників бізнесу нашої країни та влади з метою підтримки їх взаємодії та комунікації. Було приємно та цікаво бути серед присутніх. Підприємці та влада продовжуватимуть взаємодіяти на благо України!» – наголосив голова Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Олексій Кузнєцов.

Секретар Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Олексій Малеванець додає, що співпраця влади, Міжнародної торгової палати та бізнесу є важливою та корисною для економіки країни.

«Український бізнес, влада та різні організації зацікавлені в партнерстві з Міжнародною торговою палатою, адже саме вона є авторитетним консультативним органом для багатьох провідних організацій, таких як, наприклад, ООН, та офіційним партнером саміту Великої сімки. Також Палата є основним колективним консультантом від представників бізнесу для міжнародних організацій: СОТ, Всесвітній банк, ЄБРР та інших», – розповідає Олексій Малеванець. – «Взаємодія з Міжнародною торговою палатою ведеться в таких сферах, як арбітражне провадження, банківські послуги, стимулювання конкуренції, електронних ділових операцій, спрощення митних і торгових процедур, фінансові послуги і страхування, оподаткування, торгова політика, транспорт логістика».

Налагоджена співпраця допоможе, впевнені партійці, надавати пропозиції та спільно формувати національні та міжнародні правила ведення бізнесу, визначати та брати до уваги позицію бізнесу із широкого кола питань: від торгівлі, інвестиційної політики та сталого розвитку до нагальних технічних і галузевих проблемних питань. Міжнародна торгова палата є партнером влади, а заходи, які вона проводить, – майданчиком для обговорення актуальних питань підприємців.