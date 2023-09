Зеленський відреагував на жахливий обстріл Костянтинівки

06 вересня 2023, 16:07

6 вересня, в офіційних соцмережах, Президент України відреагував на терористичний ракетний обстріл з боку армії рф по мирних людях на Донеччині:

"Коли хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, це означає заплющувати очі на реальність. Наглість зла. Зухвалість підлості. Повномасштабна нелюдь.

На цей час удар російських терористів убив 16 людей у місті Костянтинівці, Донецька область. Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости.

Мої співчуття всім, хто втратив рідних!

Якнайшвидше треба перемогти це російське зло."

——

When someone in the world still attempts to deal with anything Russian, it means turning a blind eye to this reality. The audacity of evil. The brazenness of wickedness. Utter inhumanity.

At this moment, the attack by Russian terrorists has killed 16 people in the city of Kostiantynivka, Donetsk region. A regular market. Shops. A pharmacy. People who did nothing wrong. Many wounded. Unfortunately, the number of casualties and the injured may rise.

My condolences to all who have lost loved ones!

This Russian evil must be defeated as soon as possible.