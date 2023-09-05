Костянтинівка: кількість поранених збільшилась. Фото. Відео

06 вересня 2023, 16:43

В результаті російського обстрілу міста Костянтинівки у Донецькій області в середу, 6 вересня, загинули щонайменше 16 людей. Цю інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський, який у Facebook оприлюднив відео моменту атаки росіян.

"На цей час артилерія російських терористів убила 16 людей у місті Костянтинівці, Донецька область. Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости", – написав він.

На 16:30 відомо :

Ігор Клименко: росія обстріляла ринок у Костянтинівці на Донеччині.

"Постраждали 44 особи: 16 загинуло та 28 травмовано. Серед потерпілих — рятувальник", - написав у своєму Telegram-каналі Міністр внутрішніх справ.

ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбір завалів.

Парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим.

Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу площею 300 квадратних метрів. Пошкоджено близько 30 торгових павільйонів.

На 16:45 відомо :

За останніми даними, кількість поранених зросла до 31, кількість загиблих - 16. Під завалами ще перебувають люди, повідомила прокуратура.

Фото з місця удару по Костянтинівці від кореспондента «Радіо.Свобода»