Міноборони Румунії визнало падіння російського дрону: захист буде посилено

06 вересня 2023, 18:15

Частини російського безпілотника впали на румунську територію, під час обстрілу росією українського порту на річці Дунай на кордоні України та Румунії. Про це заявив міністр оборони Румунії Ангел Тілвар, повідомляє CNN в середу, 6 вересня.

Раніше міноборони Румунії заперечувало цю інформацію.

"Ми обстежили дуже велику територію, у тому числі й ту, про яку точилися дискусії в публічному просторі, і я підтверджую, що на цій території були знайдені фрагменти, які можуть бути від дрона", - заявив румунський чиновник.

Крім того, Румунія вирішила підсилити захист свого повітряного простору після виявлення уламків російських дронів. Про це повідомив представник міністерства оборони Румунії, Костянтин Спину.

Фахівці розпочинають лабораторні дослідження уламків, щоб точно визначити їх походження. Уламки могли впасти на територію Румунії під час атаки росіян на Ізмаїл або ще раніше.

"Вживаються і будуть вживатися всі процедурні кроки, яких вимагає ситуація. Визначено конкретні заходи для посилення технічних можливостей і моніторингу ситуації поблизу портової інфраструктури України. Ми вжили додаткових заходів для забезпечення безпеки нашого повітряного простору", - підкреслив він.

Раніше було зафіксовано атаку росією дронами Shahed-136/131 на південь та схід України. Сили протиповітряної оборони змогли збити 23 безпілотники, а також були зафіксовані влучання в Ізмаїльському і Дніпровському районах.