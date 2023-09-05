НБУ ввів в обіг пам’ятну монету, яка вшановує воїнів-розвідників

06 вересня 2023, 20:51

Національний банк України ввів в обіг пам’ятну монету, яка вшановує воїнів-розвідників та їхній вагомий внесок у захист національних інтересів країни. Про це було оголошено 5 вересня через пресслужбу регулятора.

Пам’ятну монету "Воєнна розвідка України" було презентовано головою Національного банку Андрієм Пишним та начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим.

На аверсі монети в центрі на матовому тлі розміщена емблема ГУР. На реверсі по колу написи: ВОЄННА РОЗВІДКА УКРАЇНИ та гасло воєнних розвідників латиницею SAPIENS DOMINABITUR ASTRIS (Мудрий пануватиме над зірками); в центрі — на тлі поверхні земної кулі зображення сови, що пронизує мечем абриси території країни-агресора (на ефесі меча зображено тризуб).

Пам'ятну монету "Воєнна розвідка України" можна буде придбати починаючи з 6 вересня в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Також монети будуть доступні через декілька банків-дистриб'юторів, включаючи УКРГАЗБАНК, РАДАБАНК, ТАСКОМБАНК і ПриватБанк.

Монета має номінал 5 гривень та обмежений тираж до 75 000 штук. Гурт монети рифленого виду.