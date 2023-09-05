Блінкен позитивно оцінив контрнаступ та пообіцяв подальшу підтримку

06 вересня 2023, 21:24

Державний секретар Сполучених Штатів Америки, Ентоні Блінкен, зазначив, що його візит до Києва відзначає намір США впевнитися, що Україна має всі необхідні ресурси для успішного протистояння російській агресії, а також для успіху в контрнаступі. Інформацію про це повідомив портал «Радіо.Свобода» у середу, 6 вересня.

«Ми бачимо хороший прогрес у контрнаступі. Це дуже складно. Ми хочемо переконатися, що в України є все, що їй потрібно, не тільки для успіху в контрнаступі, а й те, що їй потрібно в довгостроковій перспективі, щоб переконатися, що є сильний стримувальний фактор, сильна обороноздатність», – заявив держсекретар США.

Ентоні Блінкен також підкреслив вражаючу хоробрість і стійкість українського народу, а також висловив визнання у наполегливості українських сил і керівництва.

За словами держсекретаря, Сполучені Штати готові надалі співпрацювати з українськими партнерами з метою відновлення сильної економіки та підтримки демократичних процесів в Україні.

Блінкен прибув до України 6 вересня і розпочав свій візит з вшанування пам'яті загиблих українських військових на Берковецькому кладовищі.