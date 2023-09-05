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Суспільна думка
Політика
06 вересня 2023, 21:24

Блінкен позитивно оцінив контрнаступ та пообіцяв подальшу підтримку

Державний секретар Сполучених Штатів Америки, Ентоні Блінкен, зазначив, що його візит до Києва відзначає намір США впевнитися, що Україна має всі необхідні ресурси для успішного протистояння російській агресії, а також для успіху в контрнаступі. Інформацію про це повідомив портал «Радіо.Свобода» у середу, 6 вересня.

«Ми бачимо хороший прогрес у контрнаступі. Це дуже складно. Ми хочемо переконатися, що в України є все, що їй потрібно, не тільки для успіху в контрнаступі, а й те, що їй потрібно в довгостроковій перспективі, щоб переконатися, що є сильний стримувальний фактор, сильна обороноздатність», – заявив держсекретар США.

Ентоні Блінкен також підкреслив вражаючу хоробрість і стійкість українського народу, а також висловив визнання у наполегливості українських сил і керівництва.

За словами держсекретаря, Сполучені Штати готові надалі співпрацювати з українськими партнерами з метою відновлення сильної економіки та підтримки демократичних процесів в Україні.

Блінкен прибув до України 6 вересня і розпочав свій візит з вшанування пам'яті загиблих українських військових на Берковецькому кладовищі.

Джерело: "Радіо.Свобода"
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