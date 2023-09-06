Коломойському повідомлено про нову підозру прямо в СІЗО: заволодіння 9,2 млрд грн «ПриватБанку»

07 вересня 2023, 16:40

Ігорю Коломойському, який перебуває у СІЗО, оголошено нову підозру, яка стосується заволодіння коштами «ПриватБанку» на суму більше ніж 9,2 мільярда гривень. Інформацію про це оприлюднили Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними слідства, у січні-березні 2015 року, коли Ігор Коломойський був кінцевим бенефіціарним власником «ПриватБанку» та одночасно очолював Дніпропетровську обласну державну адміністрацію, він розробив план заволодіння коштами банку. Метою цього було фінансування підконтрольної офшорній компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього було штучно зобов'язано банк виплатити зазначені кошти підконтрольній компанії під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

"Надалі частину суми у розмірі понад 446 мільйонів гривень з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов'язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особистий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ «ПриватБанк», які він розпорядився внести до статутного капіталу банку на виконання вимог Національного банку України", - повідомили в НАБУ.

❗ Серед підозрюваних знаходяться :

колишній кінцевий бенефіціарний власник ПАТ КБ «ПриватБанк», організатор групи;

колишній Голова Правління ПАТ КБ «ПриватБанк»;

заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов'язаної з АТ КБ «ПриватБанк»;

заступник Голови Правління ПАТ КБ «ПриватБанк» – директор казначейства;

начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПАТ КБ «ПриватБанк»;

заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк».

Це четвертий епізод у справі заволодіння коштами «ПриватБанку». 2 вересня СБУ повідомила, що Ігорю Коломойському вручили підозру у легалізації понад 570 млн гривень, отриманих шахрайським шляхом. Коломойському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у понад 500 мільйонів гривень.

У грудні 2021 року Вищий антикорупційний суд заочно заарештував ексглаву правління ПриватБанку Олександра Дубілета у справі про виплату 136,89 млн гривень на користь пов'язаної з банком страхової компанії Інгосстрах.