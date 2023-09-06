Блінкен відвідав українських прикордонників та побачив збиті російські дрони

07 вересня 2023, 17:06

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, під час свого другого дня візиту до України, 7 вересня, відвідав бійців Держприкордонслужби у Київській області. Про це глава американської дипломатії повідомив у своїх соціальних мережах.

"Приїхав до прикордонників, щоб побачити, як вони продовжують захищати територію та народ України. Ми надаємо 300 мільйонів доларів фінансування для продовження цієї важливої роботи. США залишаються єдиними з Україною", – підкреслив Блінкен.

Українські захисники представили державному секретарю отримані від США безпілотники спостереження, чотири автомобілі MRAP. Блінкен також оглянув трофеї прикордонників, серед яких кілька збитих російських дронів. У гостьовій книзі наприкінці візиту дипломат висловив враження від величезної мужності українських бійців, повідомляє CNN.

Нагадаємо, що незадовго до цього державний секретар США оголосив про виділення нової допомоги Україні на суму понад 1 мільярд доларів. З цієї суми 300 мільйонів доларів призначені для підтримки зусиль правоохоронних органів щодо відновлення та підтримання правопорядку на звільнених територіях, включаючи міста, які постійно обстрілюються з боку росії. Також він оголосив про відправку першої партії протимінних та бронеавтомобілів для українських прикордонників та поліції.

6 вересня державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з офіційним візитом. Важливою частиною його візиту було вшанування пам'яті загиблих українських героїв на Берковецькому цвинтарі, разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.