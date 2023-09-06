Блінкен побував на деокупованих територіях та спустився в російські катівні у Ягідному

07 вересня 2023, 20:21

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав частину Київської та Чернігівської областей, які були деокуповані у 2022 році. Він також спустився у підвали школи в селі Ягідне, де російські окупанти утримували у катівнях десятки українців. Про це він повідомив у своєму Twitter.

«Розмінування забере роки, але відважні українці вже працюють над розчищенням доріг, парків та дитячих майданчиків від мін і боєприпасів, що не розірвалися. Сполучені Штати підтримують їхні зусилля, надаючи додаткову допомогу у розмінуванні на суму $90,5 млн», - написав Блінкен.

У підвалах школи в селі Ягідне Чернігівської області окупаційні війська тримали у катівнях десятки жителів, у тому числі літніх людей та дітей.

«Це лише одна така будівля, але такі само історії повторювалися знову й знову. Проте ми також бачимо щось ще неймовірно сильне... незвичайну стійкість українського народу», - зазначив він.

Державний секретар США прибув до Києва у середу, 6 вересня, і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, а також з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Під час пресконференції з останнім, — він оголосив про виділення нової допомоги Україні на суму понад $1 млрд.

300 мільйонів доларів із цієї суми підуть на підтримку зусиль правоохоронних органів з відновлення та підтримання правопорядку на звільнених територіях, включаючи міста, які зазнають постійних обстрілів з боку росії.

Також він оголосив про відправку першої партії протимінних та бронеавтомобілів українським прикордонникам і поліції.