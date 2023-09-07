Москва знову горить. Палає будівля митної служби у Новогирєєво - росЗМІ

08 вересня 2023, 01:25

На росії у самій москві знову велика пожежа із щільним задимленням. Місцеві бачать яскраве полум’я та чують звуки, схожі на хлопки або навіть вибухи.

🌐Російські джерела масової інформації повідомляють наступне: "пожежа сталася в ніч проти п'ятниці на сході столиці росії – москви. Задимлення спостерігається на вулиці Кусковській, 26б, у Новогирєєво. За попередніми даними - горить склад», – повідомляє столичний главк мнс.

🔥"Згідно з даними з відкритих джерел, у будівлі за цією адресою знаходиться серед іншого склад холодильників", - йдеться у повідомленні.

🔥"Горить будівля федеральної митної служби. На вул. Кусковській у Новогирєєво палають складські приміщення", – пишуть місцеві Телеграм-канали.

❗Площа пожежі, попередньо, оцінюється у 800 квадратних метрів.