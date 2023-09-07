08 вересня 2023, 18:43 На росії в Брянську після вибуху знову палає завод «Кремній Ел» – росЗМІ Знову до Брянська завітала «бавовна». Горить та димить найбільший завод на росії по виробництву мікроелектроніки «Кремній Ел»🔥 Місцеві інформаційні відання дружньо звітують про те, що «збили все»: «Прильот по заводу "Кремній Ел". Збройні сили України знову намагаються атакувати підприємство в Брянську. В адміністративному приміщенні знову спалахнув пожежа». 👀 Красноармійська вулиця поруч із заводом перекрита. «Силами повітряно-космічної оборони міністерства оборони рф була припинена атака українських терористів. Під час підлоту до Виго́ничського району був збитий безпілотний літальний апарат літакового типу. Постраждалих чи руйнувань не відбулося. Невідкладні служби працюють на місці події».

«Знову намагалися скоїти напад за допомогою безпілотних літальних апаратів на промисловий об'єкт міста Брянська. Силами радіоелектронної боротьби безпілотник був придушений, але під час падіння уламки потрапили в адміністративну будівлю, що спричинило вогонь. Пожежні бригади працюють на гасіння полум'я». 👀 Міністерство оборони рф: "Три безпілотники перехоплені над Брянськом близько 17:30". Irta-fax irtafax.com