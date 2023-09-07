Видатки держбюджету покриваються доходами лише на 43%

08 вересня 2023, 21:22

Дохідна частина бюджету України збільшилася, але власні доходи покривають лише 43% видатків, повідомляє Національний банк України у своєму щомісячному макроекономічному та монетарному огляді за вересень 2023 року.

Зазначається, що покращення податкових надходжень пов'язане із пожвавленням економічної діяльності та певним посиленням адміністрування, а також відновленням оподаткування пального.

Проте власні доходи (без урахування грантів) у січні — серпні 2023 року покривали лише 43% видатків загального фонду державного бюджету, зазначив Нацбанк.

В огляді також відзначено, що дефіцит бюджету України трохи скоротився, в тому числі завдяки обмеженню зростання непріоритетних витрат.

Національний банк повідомив: "Дефіцит державного бюджету в липні — серпні зменшився порівняно з червнем, однак залишався досить значним та істотно більшим, ніж торік. У січні — серпні 2023 року дефіцит перевищив 1031 млрд грн без урахування грантів у доходах (714,6 млрд грн з їх урахуванням)".

За даними Нацбанку, дефіцит бюджету та погашення боргових зобов'язань переважно фінансувалися коштом міжнародної допомоги у липні — серпні та з початку року. Понад 21 млрд доларів з цієї суми становили позики.

Нацбанк вказав на істотне зростання внутрішніх запозичень цього року, пояснюючи це привабливою реальною дохідністю та включенням бенчмарк-ОВДП для виконання нормативів обов’язкових резервів.

Щодо видатків бюджету, ключовим напрямком залишалася сфера оборони та безпеки (понад 64% усіх видатків), включаючи грошове утримання військовослужбовців та підтримку ЗСУ. Також важливим залишалися видатки соціального спрямування, зокрема, соціальний захист та державні гарантії медичних послуг населенню.

Міністерство фінансів наголосило, що ризик для державного бюджету України на 2024 рік залежить від рівня та ритму міжнародної допомоги.