Росіяни вдарили ракетами по Сумах, є постраждалі та багато руйнувань

08 вересня 2023, 13:10

Суми опинились під ракетною атакою з боку російських військ. Повідомлення про це надійшло 8 вересня від Сумської обласної військової адміністрації.

"російські терористи завдали ракетного удару по приватному сектору. Зруйновано приватний будинок", - говориться в повідомленні військової адміністрації.

Міський голова Сум Олександр Лисенко підтвердив, що ракета влучила в район Козацького проспекту.

"Деякі будинки пошкоджені, один — зруйнований. Усім постраждалим надається допомога", - підкреслив він.

На жаль, внаслідок цього ворожого ракетного удару двоє осіб постраждали, а житловий сектор зазнав значних руйнувань. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За попередніми даними, був зруйнований двоповерховий житловий будинок, пошкоджено понад 20 будинків і вісім транспортних засобів, а також виникла пожежа на значній площі.

"Під уламками були двоє людей. З-під завалів надзвичайники врятували чоловіка (1953 рік народження) та жінку (1958 рік народження)", повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, попередньо 29 липня російська армія завдала ракетного удару по закладу освіти в місті, в результаті якого загинули двоє людей і ще 20 отримали поранення.

❗ "Кожне життя важливе: На місці ворожого удару у Сумах врятовано песика. Всі служби продовжують працювати на місці". - повідомили у ДСНС