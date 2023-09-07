Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю, є постраждалий та руйнування

08 вересня 2023, 13:44

Вранці 8 вересня об'єкти цивільної інфраструктури міста Запоріжжя зазнали ракетного обстрілу з боку військ рф. Про це інформує голова Запорізької обласної військової адміністрації, Юрій Малашко.

"Російські терористи завдали ракетного удару по приватному сектору. Зруйновано приватний будинок", - заявив він.

За попередньою інформацією, ворог використовував балістику під час цього нападу. Наразі на місці події працюють відповідні служби, і є повідомлення про, принаймні, одного постраждалого.

Секретар Запорізької міської ради, Анатолій Куртєв, також підтвердив, що внаслідок вибухової хвилі у багатоповерхових будинках та закладах освіти були пошкоджені вікна. Інформація про збитки ще підраховується.

Також, за повідомленням від ДСНС: «Сьогодні, 8 вересня о 6:20 ранку, ракетний удар з боку російської армії спрямований на один з районів обласного центру. Напад призвів до виникнення двох вогневих осередків: один у приміщенні адміністративної двоповерхової будівлі, а інший — у газовому модулі, розташованому поруч».

На жаль, у результаті цієї агресії постраждав один чоловік, якого поліцейські евакуювали з адміністративної будівлі до прибуття рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Цей постраждалий отримав медичну допомогу та був госпіталізований для подальшого лікування.

Для ліквідації пожеж, що виникли внаслідок ракетного удару, на місце події вирушили 9 одиниць спеціальної техніки та 51 рятувальник. Гасіння вогню проводилося одночасно в декількох точках.

Важливо відзначити, що завдяки правильно обраному напрямку та оперативним діям пожежників, вдалося уникнути вибуху цистерн з метаном, що розташовувалися недалеко від газового модуля.

Паралельно з гасінням пожежі, рятувальники надавали воду для охолодження ємностей з газом, а також проводили проливку та розбір зруйнованих конструкцій будівлі