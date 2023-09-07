Росіяни вдарили ракетами по Кривому Рогу, є загиблий та поранені, багато руйнувань

08 вересня 2023, 14:18

Сьогодні, 8 вересня, Кривий Ріг став місцем чергового ракетного удару, завданого російськими військами. За повідомленням голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, удар призвів до трагічних наслідків, зокрема, зруйнування адміністративної будівлі та пошкодження навколишніх об'єктів.

"Попередньо ми фіксуємо одного загиблого та дев'ять постраждалих. Тривають рятувальні роботи, зокрема, дістали з-під завалів трьох осіб. Також гасимо пожежу, яка охопила площу 200 квадратних метрів та зайняла гаражі", - відзначив Лисак.

Відомо, що серед постраждалих багато місцевих жителів та правоохоронців, оскільки одна з адміністративних будівель належала поліції. Згідно з інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, загинув один правоохоронець, а кількість поранених зросла до 25.

Також відомо, що ракетний удар завдав шкоди розташованим неподалік житловим будинкам, де наразі тривають рятувальні операції для надання допомоги постраждалим та ліквідації наслідків.

За новими повідомленнями голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, ситуація стає ще серйознішою, оскільки є відомість про загиблого та 41 пораненого. "На жаль, вже один загиблий, 41 постраждалий, 19 постраждалих перебувають у лікарні, з них троє – важкі", - повідомив Вілкул. Місто активно реагує на цей виклик, розгорнуті всі необхідні штаби та надається допомога. Ліквідація наслідків ракетної атаки триває.

Згідно із звітом Дніпропетровської обласної військової адміністрації, пошкоджені три адміністративні будівлі та сім житлових будинків, серед них багатоповерхівка. Пожежа, яка виникла в гаражах, наразі локалізована.

❗️Кривий Ріг. Станом 12:30 загинула 1 особа та 52 постраждало.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. – ДСНС