До Києва прибув міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаяші

09 вересня 2023, 13:08

У суботу, 9 вересня, у Києві вперше з початку повномасштабного вторгнення прибув міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаяші. Він зустрінеться зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою. Про це повідомили у МЗС Японії.

Хаяші минулої неділі, 3 вересня, вирушив у поїздку на Близький Схід і в Польщу.

"Під час свого візиту в Україну міністр закордонних справ Хаяші підтвердить міністру закордонних справ Кулебі, що Японія співпрацює з міжнародним співтовариством у запровадженні жорстких санкцій проти росії та надає підтримку Україні з метою якнайшвидшого припинення російської агресії, а також продовжить висловлювати тверду позицію Японії, що вона на боці України", - йдеться у повідомленні міністерства.

Планується обмінятися думками щодо відновлення та реконструкції України через державний та приватний сектори. Крім того, міністр Хаяші як головуючий на зустрічі міністрів закордонних справ G7 закликав якомога більше країн, у тому числі країн Глобального Півдня, підтримати зусилля України для досягнення справедливого та тривалого миру.

Нагадаємо, що 21 березня 2023 року у Києві побував глава уряду Японії Фуміо Кішида. Поїздка глави японського уряду трималась у секреті та відбулася одразу після зустрічі Кішиди з прем'єром Індії у Нью-Делі. Фуміо Кішида став останнім лідером країн Великої сімки, який відвідав Україну.