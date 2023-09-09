В Сімферополі у російських окупантів палала військова частина - ЗМІ

09 вересня 2023, 20:31

🌐Кримська інтернет-спільнота повідомляє, що сьогодні, 9 вересня, у тимчасово окупованому Сімферополі загорілася військова частина.

🔥🔥🔥Зазначено, що пожежа сталася після вибухів, які там традиційно називають не вибухами, а "хлопками". Спостерігалось яскраве відкрите полум’я, великий стовп чорного диму, або ж – «задимлення».

👀 В черговий раз повідомляють також про нову спробу атаки дронів на «Кримський міст», але то може бути панічний страх, бо офіційних підтверджень поки що не було.

Також місцева окупаційна влада просить українців дуже не радіти, бо в них пожежа «побутового» характеру, з «побутовою» «бавовною-хлопками» та «побутовим» задимленням.

Офіційна заява окупаційних ресурсів тимчасово окупованого Криму :

«У військовій частині в Сімферополі сталося побутове загоряння. Про це повідомив радник глави Криму олег крючков. На місці працюють дві пожежні машини. Пожежу локалізовано. Будь-яку пожежу в Сімферополі українська пропаганда намагається перетворити на 'перемогу'. Не вийде", - заявив він.