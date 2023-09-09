Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
10 вересня 2023, 19:57

На росій пишуть про «бавовну» в Брянську: атакован нафтопровід «дружба» - росЗМІ

Місцеві пабліки поширили чергове відео з Брянська, де здіймається великий чорний стовп диму. Офіційні джерела на росії швидко повідомили, що «все збили, ніхто та ніщо не постраждало». При тому, не забули згадати «Київський режим та Український безпілотник».

З повідомлень російських інформаційних ресурсів:

🔻«Український безпілотник-камікадзе намагався атакувати нафтопровід "Дружба" в Новозибковському районі Брянської області. Наша ппо збила його. Обійшлось без пошкоджень та постраждалих».

🔻«Міністерство оборони рф повідомило про припинення спроби київського режиму здійснити атаку безпілотним літальним апаратом типу літака за допомогою ппо. Безпілотник був знищений над Бєлгородською областю». – риа новости

😱Також, в Брянську провалився у відчинений люк кінь. Рятувальники коня дістали, а люк огородили, щоб більше жодна тварина туди не провалювалась! Фото з місця події надано свідками через соцмережі.

Irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: